Balıkesirspor'da alkışlar Talha'ya

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak Play-Off hattına adını yazdıran Balıkesirspor'da as kalecilerin yokluğunda Uşakspor sınavında eldivenleri ilk kez devralan 19 yaşındaki Talha Demirkol performansıyla alkış aldı.



Futbolda bahis soruşturması kapmasında 7 as oyuncusu hak mahrumiyeti cezası alan Balıkesirspor'un iki kalecisi Furkan Yardım ve Yasin Yiğit Berber de cezalı duruma düştü.



Kaleci krizi yaşayan Bal-Kes'te teknik direktör Cem Kavçak eldivenleri henüz profesyonel sözleşme bile imzalamayan 19 yaşındaki Talha'ya çekinmeden teslim etti. Bu sezon yalnız U19 Gelişim Ligi'nde bir kez oynayan, kariyerinin ilk profesyonel maçına çıkan genç kaleci performansıyla güven verdi. Balıkesirspor maçı 3-1 kazanıp Play-Off hattına tırmanırken taraftarlar Talha'yı 90 dakika sonrası bağırlarına bastı.



