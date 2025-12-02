02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
0-028'
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Balıkesirspor'da alkışlar Talha'ya

Balıkesirspor'da kaleci krizi nedeniyle ilk profesyonel maçına çıkan 19 yaşındaki Talha Demirkol, Uşakspor karşısındaki performansıyla alkış topladı ve takımın 3-1'lik galibiyetine katkı sağladı.

02 Aralık 2025 13:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'da alkışlar Talha'ya
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak Play-Off hattına adını yazdıran Balıkesirspor'da as kalecilerin yokluğunda Uşakspor sınavında eldivenleri ilk kez devralan 19 yaşındaki Talha Demirkol performansıyla alkış aldı.

Futbolda bahis soruşturması kapmasında 7 as oyuncusu hak mahrumiyeti cezası alan Balıkesirspor'un iki kalecisi Furkan Yardım ve Yasin Yiğit Berber de cezalı duruma düştü.

Kaleci krizi yaşayan Bal-Kes'te teknik direktör Cem Kavçak eldivenleri henüz profesyonel sözleşme bile imzalamayan 19 yaşındaki Talha'ya çekinmeden teslim etti. Bu sezon yalnız U19 Gelişim Ligi'nde bir kez oynayan, kariyerinin ilk profesyonel maçına çıkan genç kaleci performansıyla güven verdi. Balıkesirspor maçı 3-1 kazanıp Play-Off hattına tırmanırken taraftarlar Talha'yı 90 dakika sonrası bağırlarına bastı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
