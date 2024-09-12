Bakü sokakları 8. kez piste dönüştürüldü

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinin düzenleneceği sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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Bakü sokakları 8. kez piste dönüştürüldü
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12 Eylül 2024 13:40
Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Yarış güzergahı ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri artırıldı, pist olarak kullanılacak bölgeler bariyerlerle çevrildi. Güzergah üzerindeki Azadlık ve Azneft meydanları ile Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına tribünler kuruldu.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe katedecek F1 pilotları, 20 zorlu virajı bulunan pistte 51 tur atacak.

Yarışın antrenman turları yarın, sıralama turları ise 14 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Hız tutkunları, yarışların yanı sıra çeşitli eğlence aktivitelerine de katılma şansı elde edecek. Etkinlikler kapsamında ABD'li sinema oyuncusu ve müzisyen Will Smith sahne alacak.


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