Bakasetas ve Nwakaeme'nin Beşiktaş karnesi

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta'a konuk olacak olanbu sezon gösterdikleri performansla beğeni toplayanve, karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.Nwakaeme daha önce Beşiktaş 'a rakip olduğu 7 maçta 3 gol, 2 asistlik istatistik yakalarken, Bakasetas da 5 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş'a karşı ekstra yıldızlaşan iki isim, müthiş performanslarına bir yenisi eklemek istiyorlar.Yunan yıldız bu sezon 7 gol, 3 asistle oynarken, Nwakaeme de 10 maçta 5 kez ağları havalandırdı.