Bakasetas ve Nwakaeme'nin Beşiktaş karnesi

Bu sezon gösterdikleri hücum performansıyla Trabzonspor'u sırtlayan süper ikili Bakasetas ve Nwakaeme, sakatlıklarını tamamen atlattı ve derbide ilk 11'de başlamaları bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bakasetas ve Nwakaeme'nin Beşiktaş karnesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2021 12:01
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta Beşiktaş'a konuk olacak olan Trabzonspor'da bu sezon gösterdikleri performansla beğeni toplayan Bakasetas ve Nwakaeme, karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Nwakaeme daha önce Beşiktaş 'a rakip olduğu 7 maçta 3 gol, 2 asistlik istatistik yakalarken, Bakasetas da 5 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş'a karşı ekstra yıldızlaşan iki isim, müthiş performanslarına bir yenisi eklemek istiyorlar.

Yunan yıldız bu sezon 7 gol, 3 asistle oynarken, Nwakaeme de 10 maçta 5 kez ağları havalandırdı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.