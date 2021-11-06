Bakasetas ve Nwakaeme'nin Beşiktaş karnesi

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta Beşiktaş'a konuk olacak olan Trabzonspor'da bu sezon gösterdikleri performansla beğeni toplayan Bakasetas ve Nwakaeme, karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Nwakaeme daha önce Beşiktaş 'a rakip olduğu 7 maçta 3 gol, 2 asistlik istatistik yakalarken, Bakasetas da 5 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş'a karşı ekstra yıldızlaşan iki isim, müthiş performanslarına bir yenisi eklemek istiyorlar.
Yunan yıldız bu sezon 7 gol, 3 asistle oynarken, Nwakaeme de 10 maçta 5 kez ağları havalandırdı.
Nwakaeme daha önce Beşiktaş 'a rakip olduğu 7 maçta 3 gol, 2 asistlik istatistik yakalarken, Bakasetas da 5 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş'a karşı ekstra yıldızlaşan iki isim, müthiş performanslarına bir yenisi eklemek istiyorlar.
Yunan yıldız bu sezon 7 gol, 3 asistle oynarken, Nwakaeme de 10 maçta 5 kez ağları havalandırdı.