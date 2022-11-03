Bakasetas: 'Hedefimiz Avrupa'da devam etmek'

Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, Ferencvaros galibiyetini değerlendirdi.



Karşılaşmadaki tek golü atan ve basın mensuplarının tebriklerine teşekkür eden Bakasetas, "En önemlisi takmın kazanmasıydı. Maçı başından itibaren domine eden bizdik. Daha fazla gol atabilirdik." dedi.



Yunan yıldız ayrıca, "Hedefimiz Avrupa'da devam edebilmekti, bu kulüp bunu hak ediyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz sadece lig şampiyonluğu değil, hedeflerimizden bir tanesi Avrupa'da devam etmek." diye konuştu.



