Bakasetas: "Hedefimiz Avrupa'da devam etmek"

Trabzonspor'da Bakasetas, Ferencvaros galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bakasetas: 'Hedefimiz Avrupa'da devam etmek'
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03 Kasım 2022 23:49
Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, Ferencvaros galibiyetini değerlendirdi.

Karşılaşmadaki tek golü atan ve basın mensuplarının tebriklerine teşekkür eden Bakasetas, "En önemlisi takmın kazanmasıydı. Maçı başından itibaren domine eden bizdik. Daha fazla gol atabilirdik." dedi.

Yunan yıldız ayrıca, "Hedefimiz Avrupa'da devam edebilmekti, bu kulüp bunu hak ediyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz sadece lig şampiyonluğu değil, hedeflerimizden bir tanesi Avrupa'da devam etmek." diye konuştu.

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