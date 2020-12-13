Bakasetas: 'Çağdaş Hocamızla çok geliştik'

Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta takımına galibiyeti getiren golleri atan Bakasetas maçın ardından açıklamalar yaptı.



Beşiktaş karşısında kazanmayı hak edecek bir performans sergilediklerini ifade eden Bakasetas, "Bugün kazanmamız attığım 2 golün ötesindeydi. 2 mağlubiyet sonrası bugün çok zorlu bir rakibe karşı önemli bir reaksiyon gösterdik. Bizim için önemlisi bu. Gol attığım zaman takım kaybedince ben bir şey kazanmam. Önemli olan takımımın kazanması" dedi.



Bakasetas açıklamalarının sonunda; "Bence maçın adamı Tzavellas. Çağdaş Hocamızla birlikte oyunsal anlamda çok geliştik. Topa sahip olup rakipleri domine ediyoruz. Hocamız çok hırslı biri. Futbolculardan daha fazla çalışıyor. Her soruya, en ufak detaya bile cevap veriyor. Bütün oyuncuları ekstra motive ediyor." dedi.



