⚽26' Bakasetas (P)

⚽80' Bakasetas

🟥82' Babacar

⚽90' Aboubakar (P)



Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve 2 maç sonra kazandı.



📉Lig tarihinde ilk kez Alanyaspor'a yenilen Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet serisi Alanya'da son buldu. pic.twitter.com/NAZq0g6SjV



— Sporx (@sporx) December 13, 2020

BAŞAKŞEHİR'E ŞOK: 4 MAÇ OLDU

SERGEN YALÇIN, 11'İNİ DEĞİŞTİRDİ

ALANYASPOR 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

BAKASETAS PENALTIYLA PERDEYİ AÇTI

MARAFONA, GHEZZAL'A İZİN VERMEDİ

ROSIER'E KIRMIZI KART İTİRAZI

SERGEN YALÇIN İKİ DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

BAKASETAS, GALİBİYETİ PERÇİNLEDİ

RIDVAN'A İKİ FAUL YAPTI, ATILDI

ABOUBAKAR ATEŞİ YAKTI AMA...

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan ve 79. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Beşiktaş'ın tek golünü ise 89. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar attı.Alanyaspor'da Khouma Babacar, 82. dakikada ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Üst üste 2 mağlubiyetlik serisini noktalayan Alanyaspor, bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş'ın ise 3 galibiyetlik serisi sona erdi ve 19 puanda kaldı.Daha önce Beşiktaş'a karşı oynadığı 8 maçta 7 kez yenilen ve 1 kez berabere kalan Alanyaspor, rakibine karşı ilk kez galip gelmiş oldu.Alanyaspor, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.Öte yandan, aynı saatte başlayan bir diğer maçta Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı ve Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı.Gaziantep'e galibiyeti getiren goller 44. dakikad Mirallas ile 74. dakikada Muhammet'ten geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 56. dakikada Crivelli kaydetti.Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça taşıyan (4 galibiyet, 6 beraberlik) ve ligdeki en uzun serinin sahibi olan Gaziantep puanını 18 yaparken, 4 maçlık galibiyet serisinin ardından 4 maçlık galibiyet hasreti yaşayan Başakşehir 15 puanda kaldı.Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe ile karşılaşacakken, 13. haftayı bay geçecek olan Başakşehir bir sonraki maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de Bernard Mensah'ın yerine Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e görev verdi.Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Alanya kafilesinde yer almadı.Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson, Dorukhan Toköz, De Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar 11'iyle çıktı.Süper Lig'de üst üste iki yenilgi yaşamasına rağmen aynı puana sahip olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde averajla ilk sıradaki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını hafta içi oynanan Göztepe karşılaşmasıyla tamamladı ve Beşiktaş karşısında takımının başında sahaya çıktı.Ev sahibi ekipte kaptan Efecan Karaca izolasyon süreci, kaleci Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gidilirken, Fatih Aksoy'un yerine Caulker, Ahmet Gülay'ın yerine Tayfur Bingöl, Salih Uçan'ın yerine de Davidson görev aldı.Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, Babacar 11'iyle çıktı.Mücadeleye Alanyaspor daha etkili başlayan taraf oldu. Kısa paslarla oyunu Beşiktaş yarı alanına yıkan Alanyaspor, kaybettiği toplar sonrası da agresif bir şekilde pres yaparak topu kazandı. Beşiktaş ise takım halinde geride kalıp Aboubakar ve Ghezzal ile hızlı hücum fırsatları aradı.Beşiktaş ceza alanı önüne kadar oyunu yıkan Alanyaspor, pozisyon bulmakta ise güçlük yaşadı. Beşiktaş savunmasının başarısı 25. dakikadaki penaltı pozisyonuna kadar devam etti. Bu dakikada sağ kanattan Juanfran'ın kullandığı kornerde, Rachid Ghezzal'ın ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.Topun başına gelen Anastasios Bakasetas, top ve kaleci Utku Yuvakuran'ı ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.Golden sonra Alanyaspor daha fazla yarı alanına çekildi. Beşiktaş ise oyuna ortak oldu ve Alanyaspor kalesinde daha çok görünmeye başladı. 33'te Beşiktaş adına en net pozisyonunda Rachid Ghezzal skoru eşitlemeye çok yaklaştı. Ghezzal'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Marafona pozisyonu önlemeyi başardı.Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, 34. dakikada sarı kart gördü ve Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü. Devrenin sonunda Rosier'in yaptığı iki faul nedeniyle Alanyasporlu futbolcular ikinci sarı kart için itirazda bulundular ancak hakem Atilla Karaoğlan pozisyonların sarı kart gerektirmediği kararını verdi.İlk yarıyı Alanyaspor, 1-0'lık üstünlükle kapattı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk yarıdaki görüntü üzerine ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Larin ve Rosier yerine Nkoudou ve Mensah oyuna dahil oldu. Dorukhan ise sağ beke geçti.Beşiktaş, ilk 15 dakikalık bölümde daha etkili oynayan taraftı. Özellikle Nkoudou'nun kanadını etkili kullanan Beşiktaş, ceza alanı içerisinde aradığı fırsatları da yakaladı ancak Marafona'yı aşamadı.60'dan sonra Alanyaspor, oyuna daha çok ortak oldu ve yavaş yavaş Beşiktaş kalesinde etkili ataklar yapmaya başladı. 67'de Tayfur'un şutunu Utku kurtarırken, 76'da ise Bakasetas'ın frikiğinde top direkte patladı.Alanyaspor, 79. dakikada galibiyeti perçinleyen golü attı.Organize paslaşmalar sonrası Bakasetas, sol taraftan bindiren Tayfur'u gördü. Tayfur, sol kanattan son çizgiye kadar inip topu çekti ve Bakasetas'a pasını gönderdi. Yunan oyuncunun vuruşu sonrası top, Utku'nun koltuk altından geçerek filelerle buluştu.54'te Rıdvan'a yaptığı kontrolsüz hareket sonrası sarı kart gören Khouma Babacar, 82. dakikada benzer bir hareketle yine Rıdvan'ı düşürdü. Bu faul sonrası Babacar, hakem Atilla Karaoğlan'dan kırmızı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Beşiktaş, maçın son bölümünde farkı indirmek ve maça ortak olmak için bastırdı. Sonradan oyuna giren Güven, 88. dakikada Efkan Bekiroğlu'nu geçtikten sonra ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Vincent Aboubakar, topu ve kaleci Marafona'yı ayrı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi.7 dakika uzayan maçta Beşiktaş, beraberlik için büyük baskı kursa da istediğine ulaşamadı.Ligin lideri Alanyaspor, 3'te 3 ile gelen Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek zirveyi korumuş oldu.9. dakikada ev sahibi ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta savunmadaki De Souza topu uzaklaştırmak istedi. Siopis, önüne düşen topa ceza sahası dışından gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.33. dakikada Hutchinson'ın Aytemiz Alanyaspor savunmasının arkasına attığı topta Ghezzal, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Ghezzal'ın vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.37. dakikada Beşiktaş savunmasının hatasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Caulker'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.43. dakikada sol kanattan Tzavellas'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Caulker kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.