Bakan açıkladı: Galatasaray - AZ Alkmaar maçında bir ilk!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray - AZ Alkmaar maçında ilk kez 5G denenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bakan açıkladı: Galatasaray - AZ Alkmaar maçında bir ilk!
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20 Şubat 2025 14:35
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Hollanda ekibini ağırlayacağı mücadele bir ilki sahne olacak. RAMS Park'taki maçta 5G denenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye 2026'da Türkiye genelinde geçilmiş olacağını belirterek, "Statlarda denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta, statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız." dedi.

5G'ye geçildiğinde daha hızlı internet kullanımı sağlanacağının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"5G'nin, üretim noktalarında robotların kullanılmasından bazı makinelerin uzaktan kumanda edilebilmesine kadar birçok faydası olacak. Bu sene ihalesini yapacağız, 2026'da 5G'ye Türkiye genelinde geçmiş olacağız. Statlarda da denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız."

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki mücadele bugün (perşembe) saat 20.45'te başlayacak.






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