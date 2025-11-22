Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri resmen bitti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti.



Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.





149 HAKEMİN KARİYERİ BİTTİ

PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi.Öte yandan PFDK'ye sevk edilen hakemlerve'ın dosyalarının incelenmesine kurul (PFDK) tarafından devam ediliyor.