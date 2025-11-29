Bahis cezası alan 35 futbolcu için Tahkim Kurulu'ndan karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti.TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 35 futbolcunun cezalara itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve cezalarını onadı.Kurul, cezalara yapılan itirazların yanı sıra bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında ilk olarak 1024 futbolcunun disipline sevk edildiği açıklanmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) yaptığı incelemelerin ardından çok sayıda futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurmuştu.