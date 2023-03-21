Bahçeşehir Koleji, Telekom Baskets'i ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki son maçında çarşamba günü Almanya'nın Telekom Baskets ekibini konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı 5 maçta galibiyet alamayarak son sırada bulunan Bahçeşehir Koleji, bir üst tura yükselme şansını kaybetti.
Geride kalan 5 müsabakasının tamamından galip ayrılarak liderlik koltuğunda oturan Telekom Baskets ise grubu ilk sırada tamamlamayı garantiledi.
İki ekibin Almanya'da oynanan ilk maçını Telekom Baskets 74-68 kazanmıştı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı 5 maçta galibiyet alamayarak son sırada bulunan Bahçeşehir Koleji, bir üst tura yükselme şansını kaybetti.
Geride kalan 5 müsabakasının tamamından galip ayrılarak liderlik koltuğunda oturan Telekom Baskets ise grubu ilk sırada tamamlamayı garantiledi.
İki ekibin Almanya'da oynanan ilk maçını Telekom Baskets 74-68 kazanmıştı.
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