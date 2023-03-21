Bahçeşehir Koleji, Telekom Baskets'i ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Almanya'nın Telekom Baskets takımı ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bahçeşehir Koleji, Telekom Baskets'i ağırlayacak
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21 Mart 2023 13:47
Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki son maçında çarşamba günü Almanya'nın Telekom Baskets ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçta galibiyet alamayarak son sırada bulunan Bahçeşehir Koleji, bir üst tura yükselme şansını kaybetti.

Geride kalan 5 müsabakasının tamamından galip ayrılarak liderlik koltuğunda oturan Telekom Baskets ise grubu ilk sırada tamamlamayı garantiledi.

İki ekibin Almanya'da oynanan ilk maçını Telekom Baskets 74-68 kazanmıştı.

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