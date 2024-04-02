Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda final için sahaya çıkıyor

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında 3 Nisan Çarşamba günü İtalya'nın Itelyum Varese takımını konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda final için sahaya çıkıyor
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02 Nisan 2024 13:07
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında 3 Nisan Çarşamba günü İtalya'nın Itelyum Varese takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan ilk maçtan 81-80 mağlup ayrılan Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesini 2 veya üstü farkla kazanırsa final biletini alacak.

Bahçeşehir Koleji finale yükselmesi halinde Niners Chemnitz (Almanya)-Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Final maçları, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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