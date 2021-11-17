Bahçeşehir Koleji E Grubu'nu namağlup tamamladı

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası son maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda'nın ZZ Leiden takımı ile karşılaştı.



Mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 84-61 kazandı.



Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider Bahçeşehir Koleji, grup mücadelesini namağlup tamamladı.



ZZ Leiden ise grubunda üçüncü mağlubiyetini aldı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Ciprian Stoica (Romanya), Alessandro Perciavalle (İtalya), Alin Faur (Romanya)



Bahçeşehir Koleji: Hall 10, Berkay Candan, Smith 17, Jones 7, Oğuz Savaş 11, Bentil 24, Solomon 8, Erkan Yılmaz 4, Ali Yüceoral 3, Hadi Özdemir, Ata Ülkü Özben



ZZ Leiden: Dunn 14, Midtgaard 12, Ververs 4, De Jong 11, Tubutis 11, Bouwknecht 2, Mikalauskas 3, Van Bree 4, Jonathan, De Windt, Affo



1. Periyot: 18-24



Devre: 40-36



3. Periyot: 64-46





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