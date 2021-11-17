Bahçeşehir Koleji E Grubu'nu namağlup tamamladı

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda'nın ZZ Leiden takımını 84-61 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bahçeşehir Koleji E Grubu'nu namağlup tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2021 22:18
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası son maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda'nın ZZ Leiden takımı ile karşılaştı.

Mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 84-61 kazandı.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider Bahçeşehir Koleji, grup mücadelesini namağlup tamamladı.

ZZ Leiden ise grubunda üçüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ciprian Stoica (Romanya), Alessandro Perciavalle (İtalya), Alin Faur (Romanya)

Bahçeşehir Koleji: Hall 10, Berkay Candan, Smith 17, Jones 7, Oğuz Savaş 11, Bentil 24, Solomon 8, Erkan Yılmaz 4, Ali Yüceoral 3, Hadi Özdemir, Ata Ülkü Özben

ZZ Leiden: Dunn 14, Midtgaard 12, Ververs 4, De Jong 11, Tubutis 11, Bouwknecht 2, Mikalauskas 3, Van Bree 4, Jonathan, De Windt, Affo

1. Periyot: 18-24

Devre: 40-36

3. Periyot: 64-46


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.