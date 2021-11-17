Bahçeşehir Koleji E Grubu'nu namağlup tamamladı

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası son maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda'nın ZZ Leiden takımı ile karşılaştı.
Mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 84-61 kazandı.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider Bahçeşehir Koleji, grup mücadelesini namağlup tamamladı.
ZZ Leiden ise grubunda üçüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ciprian Stoica (Romanya), Alessandro Perciavalle (İtalya), Alin Faur (Romanya)
Bahçeşehir Koleji: Hall 10, Berkay Candan, Smith 17, Jones 7, Oğuz Savaş 11, Bentil 24, Solomon 8, Erkan Yılmaz 4, Ali Yüceoral 3, Hadi Özdemir, Ata Ülkü Özben
ZZ Leiden: Dunn 14, Midtgaard 12, Ververs 4, De Jong 11, Tubutis 11, Bouwknecht 2, Mikalauskas 3, Van Bree 4, Jonathan, De Windt, Affo
1. Periyot: 18-24
Devre: 40-36
3. Periyot: 64-46
Mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 84-61 kazandı.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider Bahçeşehir Koleji, grup mücadelesini namağlup tamamladı.
ZZ Leiden ise grubunda üçüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ciprian Stoica (Romanya), Alessandro Perciavalle (İtalya), Alin Faur (Romanya)
Bahçeşehir Koleji: Hall 10, Berkay Candan, Smith 17, Jones 7, Oğuz Savaş 11, Bentil 24, Solomon 8, Erkan Yılmaz 4, Ali Yüceoral 3, Hadi Özdemir, Ata Ülkü Özben
ZZ Leiden: Dunn 14, Midtgaard 12, Ververs 4, De Jong 11, Tubutis 11, Bouwknecht 2, Mikalauskas 3, Van Bree 4, Jonathan, De Windt, Affo
1. Periyot: 18-24
Devre: 40-36
3. Periyot: 64-46