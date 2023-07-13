Bahçeşehir Koleji, Can Maxim Mutaf'ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, Can Maxim Mutaf'ı transfer etti
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13 Temmuz 2023 21:05
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Büyükçekmece Basketbol'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu ile 2023-2024 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyun kurucu şutör ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Can Maxim Mutaf, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 26 maçta 7,1 sayı ortalaması yakaladı.

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