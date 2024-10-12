Bahçelievler Belediyespor'dan net galibiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Bahçelievler Belediyespor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bahçelievler Belediyespor'dan net galibiyet
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12 Ekim 2024 20:38
Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Bahçelievler Belediyespor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: Bahçelievler Hasan Doğan Spor Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, Serap Kuka

Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Ceren Domaç, Inneh, Shemanova, Özgenur Çetiner, Buse Ünal (Merve İzbilir, Merve Tanyel, Simay Gazi, Meryem Boz)

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Ergül Avcı, Ndiaye, Bedart, Hande Korkut, Lila Şengün (Derya Çayırgan, Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Rodriguez, Sangicomo)

Setler: 25-13, 25-23, 25-16

Süre: 88 dakika (26, 33, 29)

 

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