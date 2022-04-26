Bafetimbi Gomis, eskinin uzağında

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerken, tecrübeli golcü Bafetimbi Gomis'in performansı maça damga vurdu, en çok konuşulan isim oldu. Gomis, üç net pozisyonu gole çeviremezken eski günlerini mumla arattı.



Sarıkırmızılıların şampiyonluk yaşadığı 2017-18 sezonunda Süper Lig'de 33 maçta attığı 29 golle kral olan Gomis, bu sezonun devre arasında yeniden Galatasaray'a takımın gol sorununu çözmek adına geldi. Ancak tecrübeli oyuncu, iyi bir giriş yaptığı Galatasaray'daki ikinci döneminde sonradan düşüşe geçti.



Attığı 5 golün 3'ü penaltıdan olan Gomis, akan oyunda ise oldukça etkisiz. Gol krallığı yaşadığı ilk Galatasaray döneminde top saklayan, hava toplarının çoğunu alan, arkadaşlarına pas dağıtan ve gol pozisyonu yaratan, en önemlisi ise bulduğu en ufak gol şansını bile skora dönüştüren Gomis, artık yok.



Gomis'in performansı sonrası taraftarlar ise sosyal medyada eleştirilerde bulundu. Taraftarlar Gomis'in eski halinin çok uzağında olduğunu ve yaşından dolayı çok ağırlaştığını savundular.



