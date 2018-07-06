Babel'in sözleşme şartı: Zam

Beşiktaşlı yöneticiler, Flamengo'nun 7 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği Ryan Babel'in menajeri ile bir araya geldi.Yapılan görüşmede, siyah-beyazlıların sözleşme uzatmak için oyuncuya aldığı ücret olan 2.1 milyon Euro'yu teklif ettiği, Babel'in menajerinin ise "Aynı şartlarda mukavele düşünmüyoruz" diyerek zam talebinde bulunduğu öğrenildi.Bu arada Flamengo Teknik Direktörü Barbieri, Babel için, "Ajax'tan yetişmiş, dünya çapında bir futbolcu. Yeteneğinden şüphemiz yok" açıklamasını yaptı.