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Babel'in sözleşme şartı: Zam

Ryan Babel, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamak için ücretinde zam talebinde bulundu.

Kaynak: Sabah
Babel'in sözleşme şartı: Zam
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06 Temmuz 2018 04:27
Beşiktaşlı yöneticiler, Flamengo'nun 7 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği Ryan Babel'in menajeri ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmede, siyah-beyazlıların sözleşme uzatmak için oyuncuya aldığı ücret olan 2.1 milyon Euro'yu teklif ettiği, Babel'in menajerinin ise "Aynı şartlarda mukavele düşünmüyoruz" diyerek zam talebinde bulunduğu öğrenildi.

Bu arada Flamengo Teknik Direktörü Barbieri, Babel için, "Ajax'tan yetişmiş, dünya çapında bir futbolcu. Yeteneğinden şüphemiz yok" açıklamasını yaptı.



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