'Babel, EURO 2020'ye gidemez'

33 yaşındaki Ryan Babel, son dönemde Türkiye'de olduğu gibi Hollanda'da tartışma konusu oldu.



Kanat oyuncusunun milli takımdaki rolü ve EURO 2020'de yer alıp almayacağı ile ilgili sürpriz açıklamalar geldi.



"KADRODA OLMALI MI, EMİN DEĞİLİM"



Van der Vaart yaptığı açıklamada; "Meksika'ya 1-0 kaybettiğimiz maçtan sonra, Babel'i bir daha milli takımda görmeyiz sanmıştım. Benim zamanımda en iyilerden birisi değildi ama takım arkadaşları onu hep beğenir. Babel, EURO 2020'de kadroda olmalı mı, emin değilim ama Frank de Boer onu takımda tutmaya niyetli görünüyor." dedi.



Bir dönem Fenerbahçe forması giyen van Hooijdonk ise farklı düşünüyor. Emekli oyuncu Babel yerine adayını açıklarken; "Hepimiz Anwar El Ghazi'yi unuttuk. O, Premier Lig'de düzenli olarak oynuyor." dedi.



