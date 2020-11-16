"Babel, EURO 2020'ye gidemez"

Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda tartışma konusu oldu. Hollandalı emekli futbolcular, Rafael van der Vaart ve Pierre van Hooijdonk'tan kanat oyuncusu için açıklamalar geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
'Babel, EURO 2020'ye gidemez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2020 17:25
33 yaşındaki Ryan Babel, son dönemde Türkiye'de olduğu gibi Hollanda'da tartışma konusu oldu.

Kanat oyuncusunun milli takımdaki rolü ve EURO 2020'de yer alıp almayacağı ile ilgili sürpriz açıklamalar geldi.

"KADRODA OLMALI MI, EMİN DEĞİLİM"

Van der Vaart yaptığı açıklamada; "Meksika'ya 1-0 kaybettiğimiz maçtan sonra, Babel'i bir daha milli takımda görmeyiz sanmıştım. Benim zamanımda en iyilerden birisi değildi ama takım arkadaşları onu hep beğenir. Babel, EURO 2020'de kadroda olmalı mı, emin değilim ama Frank de Boer onu takımda tutmaya niyetli görünüyor." dedi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen van Hooijdonk ise farklı düşünüyor. Emekli oyuncu Babel yerine adayını açıklarken; "Hepimiz Anwar El Ghazi'yi unuttuk. O, Premier Lig'de düzenli olarak oynuyor." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için