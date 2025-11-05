Babası öğretiyor karateci kızı madalyalar kazanıyor

Babasının antrenörlüğünde küçük yaşlardan beri karateyle ilgilenen milli sporcu Aynisa Sema Kocal, 2026'da Japonya'da düzenlenecek Kyokushin-Kan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde babası İsmail Kocal antrenörlüğünde şampiyonalara hazırlanan 18 yaşındaki Aynisa Sema, 7 yaşında başladığı karatede geçen yıl milli takıma seçildi.



Katıldığı organizasyonlarda çok sayıda il ve iller arası birincilik, Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü ile dünya üçüncülüğü elde eden Kocal, son olarak Tunus'ta düzenlenen Afrika Kyokushin-Kan Karate Şampiyonası'nda "kumite" ve "kata" dallarında Afrika 3'üncülüğü kazandı.

Hem üniversite öğrenimine hem spor kariyerine devam eden Kocal, 2026'da Japonya'da düzenlenecek Kyokushin-Kan Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı.Milli sporcu Aynisa Sema Kocal, AA muhabirine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümü okuduğunu ifade etti.Tunus'ta katıldığı şampiyonada farklı insanlarla tanışma fırsatı bulduğunu ve karatede yeni tecrübeler edindiğini anlatan Kocal,diye konuştu.İsmail Kocal, 42 yıldır karateyle ilgilendiğini söyledi.Karatenin Aynisa'nın bebekliğinden beri hayatında olduğunu dile getiren Kocal, çocuklarını karateyle iç içe büyüttüğünü dile getirdi.dedi.Aynisa'nın başarılarının artarak devam edeceğine inandığını ifade eden Kocal,diye konuştu.