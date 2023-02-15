Babası, Mata'ya kulüp arıyor!

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Juan Mata, 2023-24 sezonunu Galatasaray'da tamamlama kararı aldı.



Mata, Galatasaray ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonunda 20 maçta en az 45 dakika oynaması durumunda ikinci yıl devreye girecek. Ancak Süper Lig'de sadece 10, Türkiye Kupası'nda 2 maç oynadı. Bu 12 maçın sadece 4'ünde 45 dakikadan fazla oynadı.



Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak olan Mata için babası, İspanya'dan kulüplerle temas halinde olduğu öğrenildi.





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