Babası, Mata'ya kulüp arıyor!

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Juan Mata, 2023-24 sezonunu Galatasaray'da tamamlama kararı aldı.
Mata, Galatasaray ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonunda 20 maçta en az 45 dakika oynaması durumunda ikinci yıl devreye girecek. Ancak Süper Lig'de sadece 10, Türkiye Kupası'nda 2 maç oynadı. Bu 12 maçın sadece 4'ünde 45 dakikadan fazla oynadı.
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak olan Mata için babası, İspanya'dan kulüplerle temas halinde olduğu öğrenildi.
Mata, Galatasaray ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonunda 20 maçta en az 45 dakika oynaması durumunda ikinci yıl devreye girecek. Ancak Süper Lig'de sadece 10, Türkiye Kupası'nda 2 maç oynadı. Bu 12 maçın sadece 4'ünde 45 dakikadan fazla oynadı.
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak olan Mata için babası, İspanya'dan kulüplerle temas halinde olduğu öğrenildi.
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