İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI...

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Başkanı, NTV Spor'dakiprogramında sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'ın kadrosuna kattığıiçin sezon başında teklif yaptığını iddia eden Serdar Ali Çelikler'e sert tepki gösterdi. Yıldırım, Çelikler'in iddiasını ispatlamaması durumunda "ahlaksızlık" yapmış olacağını belirtti."Ntv Spor'da yayınlanan bir programda kulübümüzün, Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida'nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş; ardından konunun yalan olduğunu belirten açıklamamı kamuoyuyla paylaşmıştım.Bahse konu iddia, aynı şahıs tarafından aynı programda, üstelik oyuncunun transferi gerçekleşmiş olmasına rağmen tekrar dillendirilerek 2 camia karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır.Daha önce de belirttiğim üzereKamuoyunun bu tip yalan haberlere itibar etmemesini bir kez daha rica ederim."