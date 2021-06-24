Aziz Yıldırım: 'Bize şikeci dedi, Volkan Ballı'yı gönderin'

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Volkan Ballı'nın görevine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.
BİZE ŞİKE YAPTINIZ DEDİ
"Volkan Ballı, geçen hafta İlhan Ekşioğlu'na sarılıyor. Bu adam 'Fenerbahçe şike yaptı' diyor. Başkan ben ona alkolik demişim, o da yüzden onu söylemiş. Sen bana zarar ver, niye Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. Ondan ötürü Volkan Ballı o tweeti atmıl. Volkan Ballı'yı göndermezsen Ali Koç, senle beraber onu gönderirim. "
AZİZ YILDIRIM SOKAĞA ÇIKAMAZ DİYOR
"3 Temmuz'a ihanet edenlerin bu kulüpte yeri yok, olamaz! Bunları temizle! Arkamızdan iyiler bir yerde kazanır diyorsun. İyi değilsin kazanamıyorsun. "Volkan Ballı, 'Ben konuşursam Aziz Yıldırım sokağa çıkamaz' diyor... Bak bundan sonra peşindeyim. Kulüpten gideceksin. Sen Fenerbahçe'yi şikeyle suçladın. Gideceksin."
BİZE ŞİKE YAPTINIZ DEDİ
"Volkan Ballı, geçen hafta İlhan Ekşioğlu'na sarılıyor. Bu adam 'Fenerbahçe şike yaptı' diyor. Başkan ben ona alkolik demişim, o da yüzden onu söylemiş. Sen bana zarar ver, niye Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. Ondan ötürü Volkan Ballı o tweeti atmıl. Volkan Ballı'yı göndermezsen Ali Koç, senle beraber onu gönderirim. "
AZİZ YILDIRIM SOKAĞA ÇIKAMAZ DİYOR
"3 Temmuz'a ihanet edenlerin bu kulüpte yeri yok, olamaz! Bunları temizle! Arkamızdan iyiler bir yerde kazanır diyorsun. İyi değilsin kazanamıyorsun. "Volkan Ballı, 'Ben konuşursam Aziz Yıldırım sokağa çıkamaz' diyor... Bak bundan sonra peşindeyim. Kulüpten gideceksin. Sen Fenerbahçe'yi şikeyle suçladın. Gideceksin."