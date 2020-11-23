Aziz Behich: "10 kişi ile burada 1 puan almak çok zor"

Kayserispor'un Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Aziz Behich açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Aziz Behich: '10 kişi ile burada 1 puan almak çok zor'
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23 Kasım 2020 21:38
Kayserispor'da Aziz Behich, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Aziz, "Buraya geldiğimizde zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. Çok pozisyon verdik. Lung bizi oyunun içinde tuttu. İkinci yarı daha iyi başladık. Hızlı çıkmak istiyorduk, denedik, zor oldu. 10 kişi kalınca daha da zor oldu. Takım arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. 10 kişi kalmak, 1-1'i yakalamak çok zor burada. Zor haftalar geçirdik. 1 puan bizim için bir başlangıç olur inşallah. Gelecek hafta 3 puan alırız inşallah. Bütün takım olarak savaştık. İkinci yarı çok top geldi. Çok iyi mücadele ettik. Biz burada bir aileyiz. Bunu gösterdik." ifadelerini kullandı.  



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