Azerbaycanlı ekipler enkaz altından 3'ü çocuk 16 kişiyi sağ kurtardı

Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 3'ü çocuk 16 kişiyi kurtardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Azerbaycanlı ekipler enkaz altından 3'ü çocuk 16 kişiyi sağ kurtardı
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08 Şubat 2023 09:16
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 3'ü çocuk 16 kişiyi kurtardı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 3'ü çocuk 16 kişiyi kurtardığı, 29 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel görev alıyor.

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