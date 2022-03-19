Azerbaycan'da dikkat çeken Galatasaray yorumları

Nef Stadyumu'nda Barcelona'nın 1-2 skorlu galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray-Barcelona maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport'ta anlatan spikerler Perviz Musayev ve Elçin Cafarov'un yorumları dikkati çekti.



Karşılaşma boyunca Galatasaray'ın oyun şablonu hakkında yorum yapan spikerlerin değerlendirmeleri sosyal medyada gecenin konusu oldu.



İşte Azeri yorumcuların Galatasaray değerlendirmeleri:



"Cim-Bom 40 dakikalık fizik gücünü 90 dakikaya yaymağı başaramadı"



"Bu sezon Avrupa maçlarında skorda geriye düşmeyen Galatasaray'ın geri düşünce B planının olmadığını da gördük"



"Bu kadroyla buraya kadar gelinmesi artık başarıydı"



"Ömer Bayram'a kurtarıcı gözüyle bakılıyorsa o zaman geçmiş olsun"



"Güçlü galip geldi"



"Fatih Terim şu an ne düşünüyordur çok merak ediyorum"



"2 veya 3 farkla yenilmenin manası yok, takım daha risk almalıydı"



"Barcelona öne geçdikten sonra Galatasaraylı futbolcular sanki yenilgiyi artık kabul etmiş görüntüsü veriyorlar"





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