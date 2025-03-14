AZ Alkmaar direndi, Tottenham yıktı

Tottenham, 1-0'ın rövanşında AZ Alkmaar'ı 3-1 eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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AZ Alkmaar direndi, Tottenham yıktı
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14 Mart 2025 00:53
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham 3-1'lik skorla kazandı.

Tottenham, 26. dakikada Wilson Odobert'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

James Maddison, 48. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Peer Koopmeniers, 63. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Wilson Odobert, 74. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı.

İlk maçı 1-0 kaybeden Tottenham, bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı. AZ Alkmaar ise turnuvaya veda etti.

Tottenham'ın çeyrek finaldeki rakibi Eintracht Frankfurt oldu.

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