Ayvalıkgücü sol şeritte

Ayvalıkgücü Belediyespor, cezalı taraftarının dönüşüyle coştu; stoper Ahmet Batuhan Akyüz'ün hat-trick yaptığı maçta Söke 1970'i 4-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

calendar 26 Ekim 2025 14:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü sol şeritte
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor art arda üçüncü galibiyetini grubun sürpriz takımı Söke 1970 SK'yı evinde 4-0 yenerek alıp çıkışını sürdürdü.

Cezasının sona ermesinde bu sezon ilk kez Hüsnü Uğural Stadı'nda taraftarıyla buluşan Ayvalık'ta stoper Ahmet Batuhan Akyüz defansta görev almasına rağmen hat-trick yaparak tarihi bir performans sergiledi.

Son 3 sezonda Play-Off'ta 2'nci Lig'in kapısından dönen, bu sezon ilk 5 haftada bocaladıktan sonra kendine gelen Ayvalıkgücü 14 puana ulaşarak Play-Off yarışına ortak oldu.

Geçen hafta Uşakspor'u evinde 4-1 yenerek liderlikten indiren Söke 1970 ise ilk yenilgisiyle tanıştı. Bu sezon daha önce 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alan 15 puanla Play-Off potasındaki Söke ekibi namağlup ünvanını Ayvalık'ta bıraktı.

