Ayvalıkgücü Bld.Spor, Yunan takımıyla dostluk maçı yapacak

Ayvalık Belediyesi meclis toplantısında alınan karar gereği, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor ile Yunan ekibi Aetos Loutron, 28-29 Aralık tarihleri arasında Midilli Adası'nda dostluk maçı oynayacak.



Kulüp başkanı, yönetici, sporcu ve görevlilerin de bu maça katılım sağlamasına ilişkin karar alındı.



Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, "Bizler, Ayvalıkgücü Belediyespor camiası olarak Aetos Loutron Futbol Kulübü'nün davetine icabet etmek ve suyun iki yakasındaki dostluk köprülerine bir yenisini daha eklemek istiyoruz" dedi.