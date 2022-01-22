Ayşegül Mert'ten ilk turda veda

Milli tenisçi Ayşegül Mert, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'na ilk turda veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ayşegül Mert'ten ilk turda veda
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22 Ocak 2022 16:23
Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayşegül Mert, ilk turda Japon Sara Saito'ya 2-0 yenilerek elendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, ilk defa Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'na katılan Ayşegül Mert'in, Saito'ya 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek organizasyona ilk turda veda ettiği belirtildi.

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