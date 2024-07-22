Ayoub El Kaabi resmen imzayı attı

Olympiakos, Ayoub El Kaabi ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ayoub El Kaabi resmen imzayı attı
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22 Temmuz 2024 18:36
Olympiakos, Faslı forvet Ayoub El Kaabi'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Yunan kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvet oyuncunun sözleşmesinin 2 yıl daha yenilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Ayoub El Kaabi'nin ismi Fenerbahçe ile anılmıştı.

Olympiakos ile 50 karşılaşmaya çıkan Faslı futbolcu 33 gol ve 3 asistlik performans sergilemiş ve kulübün UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunda büyük bir katkı sağlamıştı.

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