Aykut Kocaman: 'Şenol Güneş'in yanına gitmem'

Hakem hatalarından yakınması gereken bizmişiz. Bunu bir kere daha gördüm. Beşiktaş'ı hakem hatasıyla değil, çok net bir şekilde hakemle değil hakkımızla yenmişiz. Yine Vodafone Park'a gideceğiz. Hakkımızla yenmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız.

Kazanan takımlar var. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ligde doğru oynayan takımlar var ama bence üstteki takımlar içinde en doğru oyunu Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ben gitmemiştim ama hoca gelmişti. O zaman 'Beni mahçup etmişti' demiştim. Ben o zaman kendi adıma bir tepki koymuştum. Şenol Güneş, benim yanıma gelmezse ben de gitmem

2010-2011 sezonunda ilk yarının son 3 maçında 3 tane maç skoru değiştiren penaltılar verildi. O zaman bir gazeteci ile yaptığım sohbetin yayımlanması benim çok ağrıma gitmiş ve beni çok üzmüştü. Bundan çok da utanmıştım. İki kişinin arasındaki konuşmayı izinsiz yazmak hoş değildi. Sonuçlarında Şenol Güneş'in ertesi gün yaptığı basın toplantısında muazzam bir atak geldi. Demek ki bir yere temas etmişiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş'in yanına gitmeyeceği ifade etti. Güneş'in yanına gelmemesi durumunda kendisinin yanına gitmeyeceğini ifade eden Kocaman, "Bunu yapacağımı sanmıyorum" dedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in derbi maçta yanına gitmeyeceği yönünde duyum aldığını söyleyen bir gazetecinin sorusu üzerine Aykut Kocaman, şöyle cevap verdi: ''Bana çeşitli yakıştırmalar yapılıyor ama duygularını çok net gösteren bir insanım.Ev sahibinin tutumuna bağlı'' dedi Kocaman, "Şenol Güneş yanınıza gelmezse siz gider misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Bunu yapabileceğimi düşünmüyorum'' diye konuştu.