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Aykut Kocaman: "Fernandao'nun golü ofsyatmış"

Fernandao'nun attığı gol hakkında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Bizim attığımız gol de ofsaytmış, biraz önce gördük." dedi.

Kaynak: Sporx.com
Aykut Kocaman: 'Fernandao'nun golü ofsyatmış'
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25 Şubat 2018 22:11
Fernandao'nun attığı gol hakkında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Bizim attığımız gol de ofsaytmış, biraz önce gördük." dedi.

Cüneyt Çakır'ın hafta boyunca oluşan gergin ortamdan etkilendiğini söyleyen Aykut Kocaman, "Bizim golümüz ofsayt bu maça etki etti, ikinci ve üçüncü golde de faul, bu da etki etti. Hafta boyunca, içinde benimde bulunduğum kişiler tarafından bir sürü gerginlikten sonra hakemden nötr maç yönetmesini beklemek insafsızlık olur. Art niyet yoktu, hataların hepsi, insani, mesleki ve ortamın yarattığı hatalardı. Beşiktaş maçı kazanmayı hak etti, bunu bir tarafa koyalım. Bilek güreşini Beşiktaş kazandı" şeklinde konuştu.



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