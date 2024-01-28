Aydın, Karayolları'na konuk oluyor

Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, pazartesi günü deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aydın, Karayolları'na konuk oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2024 13:20
Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından evinde Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor pazartesi günü deplasmanda son sıradaki Karayolları ile karşı karşıya gelecek.

TVF Ziraatbankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.

İlk yarıda rakibini Aydın'da 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, deplasmanda da kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ligde Aydın Büyükşehir Belediyespor 5 galibiyetle 11'inci sırada, Karayolları ise 1 galibiyetle 14'üncü basamakta yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery