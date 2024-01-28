Aydın, Karayolları'na konuk oluyor

Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından evinde Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor pazartesi günü deplasmanda son sıradaki Karayolları ile karşı karşıya gelecek.
TVF Ziraatbankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.
İlk yarıda rakibini Aydın'da 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, deplasmanda da kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Ligde Aydın Büyükşehir Belediyespor 5 galibiyetle 11'inci sırada, Karayolları ise 1 galibiyetle 14'üncü basamakta yer alıyor.
TVF Ziraatbankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.
İlk yarıda rakibini Aydın'da 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, deplasmanda da kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Ligde Aydın Büyükşehir Belediyespor 5 galibiyetle 11'inci sırada, Karayolları ise 1 galibiyetle 14'üncü basamakta yer alıyor.