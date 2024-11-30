Aydın Büyükşehir Belediyespor, set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'a konuk oldu.
Bahçeköy Orman Fakültesi Salonu'ndaki maçı konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Tuncay Sevim, Yasin Çalışkan
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Tezcan (Berre İnce, Selen Naz Selçuk, Buse Melis Çilkız, İrem Çor)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska (Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Merve Öztürk, Howe, Seher Aksoy)
Setler: 13-25, 23-25, 8-25
Süre: 69 dakika (21, 29, 19)
Bahçeköy Orman Fakültesi Salonu'ndaki maçı konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Tuncay Sevim, Yasin Çalışkan
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Tezcan (Berre İnce, Selen Naz Selçuk, Buse Melis Çilkız, İrem Çor)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska (Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Merve Öztürk, Howe, Seher Aksoy)
Setler: 13-25, 23-25, 8-25
Süre: 69 dakika (21, 29, 19)
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