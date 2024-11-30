Aydın Büyükşehir Belediyespor, set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aydın Büyükşehir Belediyespor, set vermeden kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2024 21:24
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'a konuk oldu.

Bahçeköy Orman Fakültesi Salonu'ndaki maçı konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.
 Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Tuncay Sevim, Yasin Çalışkan

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Tezcan (Berre İnce, Selen Naz Selçuk, Buse Melis Çilkız, İrem Çor)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska (Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Merve Öztürk, Howe, Seher Aksoy)

Setler: 13-25, 23-25, 8-25

Süre: 69 dakika (21, 29, 19)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery