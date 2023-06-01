Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlayda Uçak'ı transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlayda Uçak'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlayda Uçak'ı transfer etti
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01 Haziran 2023 16:41
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlayda Uçak'la anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın yeni sezon kadro planlama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, VakıfBank'tan orta oyuncu İlayda Uçak'ın bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.

İlayda Uçak, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giymişti.

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