Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlayda Uçak'ı transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlayda Uçak'la anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın yeni sezon kadro planlama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, VakıfBank'tan orta oyuncu İlayda Uçak'ın bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.
İlayda Uçak, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giymişti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın yeni sezon kadro planlama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, VakıfBank'tan orta oyuncu İlayda Uçak'ın bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.
İlayda Uçak, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giymişti.