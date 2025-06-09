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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa'yı transfer etti

Vodafone Sultanlar Ligi takımı Aydın Büyükşehir Belediyespor, Son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giyen Bige Paşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 09 Haziran 2025 16:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa'yı transfer etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giyen orta oyuncu Bilge Paşa kadroya dahil edildi.

Açıklamada, "Hoş geldin Bilge Paşa. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Bilge Paşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda bloklarınla rakiplere duvar olacağın anları dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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