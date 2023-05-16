Avustralyalı tenisçi Kyrgios, Fransa Açık'tan çekildi

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, dizindeki sakatlık nedeniyle Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avustralyalı tenisçi Kyrgios, Fransa Açık'tan çekildi
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16 Mayıs 2023 16:28
Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, diz sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi.

28 yaşındaki Kyrgios'un menajeri Daniel Horsfall, ocak ayında dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilen oyuncunun Fransa Açık'a katılmayacağını duyurdu.

Kyrgios, aynı sakatlık nedeniyle ülkesinde düzenlenen yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta da korta çıkamamıştı.

Geçen yıl Wimbledon'da final oynayan Kyrgios, dünya klasmanında 26. sırada yer alıyor.

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