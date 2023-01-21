Avustralya Açık'ta Rublev ve Djokovic üst tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar ve erkeklerin 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile Rus Andrey Rublev, 4. tura çıktı.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında 3. tur maçlarına devam edildi.



Tek kadınlar mücadelesinde Sabalenka, Belçikalı Elise Mertens'i (26 numaralı seribaşı) 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.



İsviçreli Belinda Bencic (12), klasmanın 70. sırasındaki İtalyan Camila Giorgi karşısında 6-2 ve 7-5 biten setlerle 2-0 galip geldi.



Kadınlarda Çinli Shuai Zhang (23), ABD'li Katie Volynets'i 2-0 (6-3, 6-2), Çek Karolina Pliskova (30), Rus Varvara Gracheva'yı 2-0 (6-4, 6-2), Hırvat Donna Vekic, İspanyol Nuria Parrizas Diaz'ı 2-0 (6-2, 6-2), Çek Linda Fruhvirtova ise vatandaşı Marketa Vondrousova'yı 2-1 (7-5, 2-6, 6-3) yenerek 4. tura yükseldi.



Dördüncü turda Pliskova-Zhang, Sabalenka-Bencic ve Vekic-Fruhvirtova maçları yapılacak.



Tek erkeklerde favoriler tur atladı



Tek erkeklerde sabah seansı maçlarında korta çıkan favori tenisçiler, adlarını 4. tura yazdırdı.



Andrey Rublev, Büyük Britanyalı raket Daniel Evans'ı (25) 6-4, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.



Danimarkalı Holger Rune (9), dünya 106 numarası Fransız Ugo Humbert karşısında 6-4, 6-2 ve 7-6 sona eren setlerle 3-0 kazandı.



Erkeklerde Avustralyalı Alex de Minaur (22), Fransız Benjamin Bonzi'yi 3-0 (7-6, 6-2, 6-1), ABD'li Tommy Paul, aynı ülkeden Jenson Brooksby'yi 3-0 (6-1, 6-4, 6-3), ABD'li JJ Wolf ise vatandaşı Michael Mmoh'yu 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) mağlup ederek 4. tura kaldı.



Rublev'in Rune ile eşleştiği 4. turda De Minaur'un rakibi Grigor Dimitrov-Novak Djokovic maçının galibi, Wolf'un rakibi Alexei Popyrin-Ben Shelton müsabakasının, Paul'ün rakibi ise Andy Murray-Roberto Bautista Agut eşleşmesinin kazananı olacak.



Djokovic ve Garcia da üst turda



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile Caroline Garcia, 4. tura yükseldi.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün akşam seansında 3. tur maçlarına devam edildi.



Avustralya Açık'ta 10, grand slam turnuvalarında 22. şampiyonluğunu hedefleyen Sırp Djokovic, 27 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'u 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.



Günün bir diğer tek erkekler mücadelesinde dünya 89 numarası ABD'li Ben Shelton, klasmanın 113. sırasındaki Avustralyalı Alexei Popyrin'i 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) mağlup etti.



Tek kadınlarda ise Fransız Garcia, dünya 158'incisi Alman Laura Siegemund karşısında 1-6, 6-3 ve 6-3 biten setlerle 2-1 galip geldi.



Djokovic'in Alex de Minaur ve Ben Shelton'ın JJ Wolf ile eşleştiği 4. turda, Garcia'nın rakibi ise Magda Linette-Ekaterina Alexandrova maçının galibi olacak.





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