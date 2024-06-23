Avrupa Yüzme Şampiyonası tamamlandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası tamamlandı. Türkiye, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Yüzme Şampiyonası tamamlandı
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23 Haziran 2024 22:58
Sırbistan'da sona eren Su Sporları Avrupa Şampiyonası kapsamında yapılan Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, 6 madalya kazandı.

Başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye, 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya alarak başarılı bir organizasyon geçirdi.

Türkiye, takım sıralamasında Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 6. olurken, ilk sırada 10 altın, 9 gümüş, 8 bronz madalyayla Macaristan yer aldı.

Macaristan, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nı da 12 altın, 9 gümüş, 10 bronz madalyayla birinci sırada tamamladı. Türkiye ise Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda yüzmede aldığı madalyalarla 14. oldu.

Türkiye'ye altın madalyaları 1500 metre serbestte Kuzey Tunçelli, 50 metre kurbağalamada Hüseyin Emre Sakçı, gümüş madalyayı ise 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir getirdi. Berke Saka 200 metre karışıkta, Deniz Ertan 800 metre karışıkta, 4x200 metre bayrak yarışında da Kadın Milli Takımı bronz madalya kazandı.

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