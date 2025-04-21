Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal'a Kula'da coşkulu karşılama

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kilogramda altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan milli güreşçimiz Kerem Kamal, öğretmen olarak görev yaptığı Manisa'nın Kula ilçesinde coşkulu bir törenle karşılandı.
Şampiyon güreşçi Kerem Kamal, beden eğitimi öğretmenliği görevini de sürdürdüğü Kula'da sevenleri tarafından kahraman gibi karşılandı.
Şampiyon güreşçiye Kula Yaren Ekibi eşlik etti. Kerem Kamal, Yaren ekibi eşliğinde şehir turu atarak hemşehrilerini selamladı. Şehir turunun ardından Kerem Kamal, görev yaptığı Fatih Ortaokulu'na geçti. Burada öğretmen arkadaşları ve öğrenciler tarafından büyük bir sevgi seliyle karşılanan Kamal'a, okul müdürü Güngör Zobudoğuş tarafından çiçek takdim edildi. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Kerem Kamal'ın başarısı öğrencilere ilham kaynağı oldu.
Milli güreşçi Kerem Kamal beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okulunun önünde gerçekleştirdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kuladayım. Öğretmenlik yaptığım okulun önündeyim şu an. Biraz heyecanlıyım öğrencilerimle öğretmenimle ilk defa oturup konuşacağız. Çok mutluyum böyle bir karşılama beklemiyordum, şaşırdım ve çok mutlu oldum. Bu görkemli karşılama için sayın kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Mutluluğumla mutlu olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kula'da öğretmenlik yapıyorum. Bu sene göreve başladım ve ilk senemde Kula bana uğurlu geldi diyebilirim. Bunun yanı sıra çok uzun bir hazırlık dönemi geçirdik yaklaşık 4 aydır bu maça hazırlanıyordum. Gerek bayramda gerek özel günlerde evimde, okulumda olamadığım kamplarda olduğum günler oldu. Bunun karşılığını şampiyonluk olarak almak hem benim için hem ailem için hem de Türkiye için çok mutluluk verici. Şampiyonluk mücadelemde Ermeni rakibimle karşılaştım. Ermeni rakiple karşılaşmam da çok önemliydi. Ermeni rakibimi yenince şampiyonluğun etkisi bende çok daha büyük oldu. Özellikle Azeri kardeşlerimiz orada bana çok sahip çıktı. Finalde de 7-2 gibi bir üstünlükle altın madalya kazandım. Bütün bunları yaşadığım için çok mutluyum"
Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal'a Kula'da coşkulu karşılama
Avrupa güreş şampiyonu Kerem Kamal, görev yaptığı Kula'da kahraman gibi karşılandı, öğrencilerine ilham verdi.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kilogramda altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan milli güreşçimiz Kerem Kamal, öğretmen olarak görev yaptığı Manisa'nın Kula ilçesinde coşkulu bir törenle karşılandı.
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