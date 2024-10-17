Avrupa Şampiyonası'nda 5 milli boksörümüz finale yükseldi

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5 Türk sporcu finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Şampiyonası'nda 5 milli boksörümüz finale yükseldi
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17 Ekim 2024 23:29
Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5 milli boksör finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleşen organizasyonda kadınlar 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 52 kiloda Gamze Soğuksu, 75 kiloda Büşra Işıldar, +81 kiloda Şeyma Düztaş ise erkekler 92 kiloda Emrah Yaşar finale çıktı.

Kadın milli sporcuların final müsabakası 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Erkeklerde finaller ise 20 Ekim Pazar günü yapılacak.

Şampiyonada yarı final maçlarını kaybeden kadınlar 50 kiloda Aleyna Demirkır ve 63 kiloda Esmanur Lök, erkeklerde ise 48 kiloda Salih Samet Oruç ve 57 kiloda Mehmethan Çınar bronz madalya kazandı.

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