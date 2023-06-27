Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı sonuncu oldu

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, 11-12 klasman maçına Norveç'e yenildi ve oyunları son sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı sonuncu oldu
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27 Haziran 2023 14:28
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, 11-12 klasman maçına Norveç'e yenildi ve oyunları son sırada bitirdi.

Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda milli takım, klasman maçında 11'inci olmak için Norveç'le karşılaştı. Rakibine 10-5 yenilen Türkiye, 12'inci oldu.

Milli takım, organizasyonu oynadığı 4 maçı da kaybederek 12 takım arasında sonuncu tamamladı.

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