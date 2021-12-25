Avrupa'nın gözü Ersin Destanoğlu'nda!

Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu için acele etmeyeceklerini ve teklifleri sezon sonunda değerlendireceklerini belirtti.



Bilindiği gibi Ersin Destanoğlu'nu başta Fransa'nın önemli kulüplerinden Lyon ve Nice olmak üzere Avrupa'nın birçok takımı yakından takip ediyor.



Beşiktaş'ın Göztepe ile Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmada yıldızlaşan genç file bekçisi taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazanmıştı.



Kara Kartal'ın başarılı kalecisi Göztepe maçında bir penaltı kurtarırken kritik pozisyonlarda da kalesinde gole izin vermedi.



2018 yılında 50 bin Euro piyasa değeri olan Ersin'in şimdiki değeri ise 8.5 milyon Euro...



20 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Siyah-Beyazlılar'ın yıldız kalecisi Ersin Destanoğlu bu sezon 30 maçta görev alırken 5 kez kalesini gole kapattı.





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