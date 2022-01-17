Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en önemli 4 futbol ligi arasında yer alan İngiltere (Premier Lig), İtalya (Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Almanya'daki (Bundesliga) maçlara, hafta sonu devam edildi.İngiltere'de Manchester City, İtalya'da Inter, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ve Almanya'da Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.İngiltere Premier Lig'de 22. haftanın öne çıkan maçında lider Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0'lık skorla geçti. Liverpool, ağırladığı Brentford'u 3-0 yenerken, sezonun formda ekiplerinden West Ham United ise evinde Leeds United'a 3-2 mağlup oldu.Takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle son dönemde birçok karşılaşmanın ertelendiği organizasyonda, bu müsabakalardan bazıları hafta içi oynanacak.Manchester City'nin 56 puanla açık ara liderliğini koruduğu ligde, 45 puanlı Liverpool, 43 puanlı Chelsea ve 37 puanlı West Ham United ilk dört içinde yer alıyor.Serie A'da son şampiyon Inter, milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta karşısında deplasmanda 0-0 beraberlikle sahadan ayrıldı. Ev sahibi tarafların kazandığı karşılaşmalarda, Juventus, Udinese'yi 2-0, Roma ise Cagliari'yi 1-0 yendi.Zirve mücadelesi veren takımlardan Milan, Spezia'yı bugün TSİ 20.30'da konuk edecek. Napoli ise aynı saatte Bologna deplasmanına çıkacak.Ligin 22. haftasında 50 puanlı lider Inter'i, 48 puanla Milan, 43 puanla Napoli, 42 puanla Atalanta, 41 puanla Juventus takip ediyor.Bu sezon şampiyonluk adaylarının en önemli favorisi konumunda bulunan PSG, ağırladığı Brest'i 2-0'la geçti. Zirve yarışını sürdüren Nice, konuk ettiği Nantes'ı 2-1 yendi.Milli oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada ise Olimpik Marsilya, konuk ettiği milli oyuncular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille ile 1-1 berabere kaldı. Olimpik Marsilya'nın tek golünü, 75. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.Rennes ise evinde oynadığı karşılaşmada Bordeaux'u 6-0 gibi farklı bir skorla geçti.21 haftası tamamlanan ligde PSG 50 puanla lider, Nice 39 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 37 puanla üçüncü, Rennes 34 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Bu sezon eski formundan uzaklaşan son şampiyon Lille ise 29 puanla 10'uncu sıranın sahibi konumunda.Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 4-0 mağlup etti. Borussia Dortmund, ağırladığı Freiburg'u 5-1'le geçerken, Bayer Leverkusen ise konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti. Union Berlin ise ağırladığı Hoffenheim'ı 2-1 yendi.19 haftası sona eren ligde 46 puanlı lider Bayern Münih'i, 40 puanlı Borussia Dortmund ikinci, 32 puanlı Bayer Leverkusen üçüncü, 31 puanlı Hoffenheim dördüncü sıradan izliyor.Real Madrid'in liderliğini sürdürdüğü İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ise 21. hafta maçlarının büyük bir kısmı, hafta içi oynanacak.