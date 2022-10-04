Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Futbolda Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 6 Ekim Perşembe günü Avrupa kupalarında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.



UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda konuk edeceği Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla oynayacağı 3. hafta karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak.



Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco ile deplasmandaki maçında ise Gürcistan'dan hakem Giorgi Kruashvili düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlardan Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda deplasmanda Letonya ekibi RFS ile oynayacağı müsabakayı Romanya'dan hakem Radu Petrescu yönetecek. Karşılaşmada Radu Ghinguleac ve Mircea Mihail Grigoriu ise yardımcılık görevini üstlenecek.



G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor'un Kosova temsilcisi Ballkani'yi konuk edeceği karşılaşmada ise İspanya'dan Jose Luis Munuera görev alacak. Müsabakada Inigo Prieto ve Antonio Moreno ise Munuera'nın yardımcılığını yapacak.





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