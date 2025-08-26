26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Temsilcimiz Samsunspor'un da yer aldığı Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı çarşamba başlıyor.

Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
 UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakaları çarşamba günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 12 takım belli olacak.

Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.


Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Çarşamba:

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç): (1-2)

Perşembe:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): (0-4)

Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): (0-3)

Samsunspor - Panathinaikos (Yunanistan): (1-2)

Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): (1-2)

PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): (0-1)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): (1-3)

Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): (1-0)

Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): (5-1)

Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): (2-0)

FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): (2-2)

Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (4-0)

