Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakaları çarşamba günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 12 takım belli olacak.
Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.
Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Çarşamba:
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç): (1-2)
Perşembe:
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): (0-4)
Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): (0-3)
Samsunspor - Panathinaikos (Yunanistan): (1-2)
Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): (1-2)
PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): (0-1)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): (1-3)
Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): (1-0)
Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): (5-1)
Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): (2-0)
FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): (2-2)
Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (4-0)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 12 takım belli olacak.
Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.
Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Çarşamba:
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç): (1-2)
Perşembe:
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): (0-4)
Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): (0-3)
Samsunspor - Panathinaikos (Yunanistan): (1-2)
Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): (1-2)
PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): (0-1)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): (1-3)
Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): (1-0)
Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): (5-1)
Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): (2-0)
FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): (2-2)
Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (4-0)