Avrupa Karate Şampiyonası, Gaziantep'te başladı

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Gaziantep'te eleme müsabakalarıyla başladı.
Şahinbey Spor Salonu'ndaki organizasyonda Türkiye'yi, 9'u kadın 12'si erkek 21 sporcu temsil ediyor.
Şampiyonanın ilk gününde milli sporculardan kadınlar katada Dilara Bozan, erkekler katada Ali Sofuoğlu, kadınlar kumitede Merve Çoban (61 kilo), Eda Eltemur (68 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (+ 68 kilo), erkekler kumitede Erman Eltemur (75 kilo), Murat Öz (84 kilo) ve Ömer Faruk Arslan (+ 84 kilo) tatamiye çıkacak.
Şampiyona, 29 Mayıs'ta sona erecek.
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda milli takımı temsil eden 21 sporcu ve kategorileri şöyle:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Bozan
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol
Takım Kata: Dilara Bozan, Zehra Kaya, Damla Su Türemen, Damla Pelit
Takım Kumite: Eda Eltemur, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu Akyol, Tuba Yakan
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur
Kumite 75 kilo: Eren Akkurt, Erman Eltemur
Kumite 84 kilo: Murat Öz
Kumite +84 kilo: Ömer Faruk Arslan, Rıdvan Kaptan, Ömer Abdürrahim Özer, Fatih Şen
Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Takım Kumite: Burak Uygur, Erman Eltemur, Murat Öz
Şahinbey Spor Salonu'ndaki organizasyonda Türkiye'yi, 9'u kadın 12'si erkek 21 sporcu temsil ediyor.
Şampiyonanın ilk gününde milli sporculardan kadınlar katada Dilara Bozan, erkekler katada Ali Sofuoğlu, kadınlar kumitede Merve Çoban (61 kilo), Eda Eltemur (68 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (+ 68 kilo), erkekler kumitede Erman Eltemur (75 kilo), Murat Öz (84 kilo) ve Ömer Faruk Arslan (+ 84 kilo) tatamiye çıkacak.
Şampiyona, 29 Mayıs'ta sona erecek.
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda milli takımı temsil eden 21 sporcu ve kategorileri şöyle:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Bozan
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol
Takım Kata: Dilara Bozan, Zehra Kaya, Damla Su Türemen, Damla Pelit
Takım Kumite: Eda Eltemur, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu Akyol, Tuba Yakan
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur
Kumite 75 kilo: Eren Akkurt, Erman Eltemur
Kumite 84 kilo: Murat Öz
Kumite +84 kilo: Ömer Faruk Arslan, Rıdvan Kaptan, Ömer Abdürrahim Özer, Fatih Şen
Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Takım Kumite: Burak Uygur, Erman Eltemur, Murat Öz
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