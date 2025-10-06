Avrupa futbolunda bir ilk: UEFA, kıta dışı maçlara onay verdi

Avrupa futbolunda bir ilk gerçekleşiyor. La Liga'dan Villarreal ve Barcelona ile Serie A'dan Como ve Milan, kıta dışındaki statlarda karşılaşacak. UEFA, maçların oynanması için yapılan başvuruları kabul etti.

calendar 06 Ekim 2025 19:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA, Avrupa futbol tarihinde bir ilke imza atılmasını onayladı. La Liga ekipleri Villarreal ve Barcelona, ligdeki 17. hafta maçını kendi evlerinde değil, ABD'nin Miami kentinde oynayacak.

Benzer şekilde, Serie A takımlarından Como ve Milan da 16. haftadaki karşılaşmalarını Avrupa kıtası dışında, Avustralya'da gerçekleştirecek.

Her dört kulüp ve ilgili federasyonlar, maçların kıta dışındaki yerlerde oynanabilmesi için UEFA'ya resmi talepte bulunmuştu. UEFA, bu başvuruları kabul ederek tarihe geçilmesini sağladı.

Bu onayla birlikte Avrupa futbolunda bir ilk gerçekleşmiş olacak: Ulusal lig maçlarının kıta dışındaki bir ülkede oynanması mümkün hâle geldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
