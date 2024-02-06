Austin Wiley: ''Türkiye'de olmayı seviyorum''

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ın 25 yaşındaki ABD'li pivotu Austin Wiley, ligi iyi bir şekilde bitireceklerine ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.



Wiley, AA muhabirine, Türkiye ligi ile takımının mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdi.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde seviyenin iyi olduğunu dile getiren Wiley, "Türkiye liginde basketbolun seviyesi çok iyi, bence dünyanın en iyi liglerinden biri. Şu anda 8'inci sıradayız ve ligi şu anki konumumuzun çok daha üstünde bitireceğimizi hissediyorum. Sezonun geri kalanını iyi geçireceğimizi düşünüyorum. Umarım iyi bir performans sergileyip play-off'a kalırız." diye konuştu.



Takımlarında güzel bir ortam olduğuna değinen oyuncu, "Burada harika insanlardan oluşan bir takımımız var. Herkes çok iyi anlaşıyor. Benim de takımdaki herkesle aram oldukça iyi. Herkes çok arkadaş canlısı ve gerçekten çok iyi." şeklinde konuştu.



"Türkiye gerçekten güzel bir ülke"



Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Wiley, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bursa gerçekten çok güzel. Bu benim Türkiye'ye ilk gelişim. Burada bulunmaktan gerçekten keyif alıyorum. Hava güzel. Geçen yıl Litvanya'daydım ve çok fazla kar yağıyordu. Alabamalı olduğum için buna alışkın değilim. Buradaki hava evimdeki gibi, bu yüzden gerçekten keyif alıyorum. Türkiye gerçekten güzel bir ülke. Buradaki insanları seviyorum, yemekler güzel. Şu ana kadar gerçekten mutluyum."



"Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey ve rekabetçi bir ortam var"



Austin Wiley, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) son 16 turu I Grubu'nda birer galibiyet ve mağlubiyetle yollarına devam ettiklerini, gruptan çıkma şanslarının yüksek olduğunu dile getirdi.



Zor bir grupta yer aldıklarını vurgulayan ABD'li basketbolcu, "İyi takımlara karşı oynuyoruz. İlk maçı kaybettik, ikinci maçımızı içeride kazandık. Dolayısıyla önümüzdeki maçlarda bir sonraki tura geçmek için işimizi doğru yapacağız." ifadelerini kullandı.



Organizasyonun bireysel istatistiklerinde ribauntlarda lider, bloklarda ikinci sırada yer alan ve şu ana kadar oynanan maçlarda 3 kez "double-double" yaparak ocak ayı takımına seçilen Wiley, performansıyla ilgili şunları kaydetti:



"Sadece çok çalışıyorum. Yapmam gerekeni yapıyorum. Takımım da bana yardımcı oluyor. Ben de sahaya çıkıyorum ve kazanmak için elimden geldiğince sıkı oynuyorum. Her gün antrenman yapıyorum ve çok çalışıyorum. Hala gelişmenin birçok yolu var. Gelecek maçları sabırsızlıkla bekliyorum."



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Avrupa'daki basketbol turnuvaları arasında ikinci sırayı aldığını söyleyen Wiley, "Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabet seviyesi gerçekten çok yüksek. Burada mücadele eden takımlar, Avrupa'nın en iyi takımlarından bazıları. Bana öyle geliyor ki Basketbol Şampiyonlar Ligi, THY Avrupa Ligi'nden sonra Avrupa'nın en iyi ikinci ligi. Oyuncuların, Avrupa Ligi oyuncuları kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten üst düzey ve rekabetçi bir ortam var burada." değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonlar Ligi'nin, oyuncuların sağlığını düşünerek normal sezon grup maçlarında bir haftalık ara veren bir modele sahip olmasını beğendiğini anlatan Wiley, "Bence bu model oyunculara yardımcı oluyor ve maçları daha rekabetçi hale getiriyor. Çünkü bir maçtan diğerine gitmek yerine hazırlanmak için daha fazla zamanınız oluyor. Şampiyonlar Ligi'nin modelini beğendiğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Cholet maçı



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fransa'nın Cholet takımıyla yapacakları maçın zor geçeceğini anlatan Wiley, "Gördüğüm kadarıyla Cholet güçlü bir takım. Her ne kadar evimizde oynasak da zor olacak. İşimizi düzgün yapacağımızı hissediyorum. Sahaya çıkıp son ana kadar mücadele edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.



TOFAŞ taraftarlarının da kendisine büyük destek verdiğini kaydeden ABD'li basketbolcu, "TOFAŞ taraftarlarını gerçekten takdir ediyorum. Beni kollarını açarak karşıladılar. Şu ana kadar harika bir sezon oldu. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve galibiyetlerle onları mutlu etmeye devam edeceğiz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



