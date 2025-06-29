Attila Szalai'ye Süper Lig'den sürpriz teklif

Fenerbahçe'nin 2021 yılı Ocak ayında kadrosuna kattığı ve 2023 yılının Temmuz ayında 12.3 milyon euro bedelle Bundesliga ekibi Hoffenheim'a sattığı Attila Szalai, Süper Lig'e geri dönebilir...27 yaşındaki Macar stoper için Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekibinin resmi teklif yaptığı ileri sürüldü.Yağız Sabcuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa, bonservisi Hoffenheim'da bulunan Attila Szalai için resmi transfer teklifi yaptı.Bundesliga ekibi ile 2 sezonluk daha sözleşmesi bulunan Macar stoperin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro civarında.Fenerbahçe formasını 117 maçta terleten Attila Szalai, 7 gol 4 asistlik performans sergilerken bir de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.