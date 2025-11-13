13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-286'
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-186'
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-186'
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1112'

ATP Finalleri'nde De Minaur, Fritz'i mağlup etti

ATP finallerinde Alex de Minaur, Taylor Fritz'i 2-0 yendi.

calendar 13 Kasım 2025 20:10
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
ATP Finalleri'nde De Minaur, Fritz'i mağlup etti
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Avustralyalı Alex de Minaur, ABD'li Taylor Fritz'i 2-0 yendi.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Jimmy Connors Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

Turnuvanın 7 numaralı seribaşı De Minaur, 6 numaralı seribaşı Fritz'i 1 saat 34 dakika süren mücadele sonunda 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.


Avustralyalı raket, gruptaki son maçında ilk galibiyetini elde etti. Bir galibiyeti bulunan Fritz ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından grupta iki galibiyete sahip İspanyol Carlos Alcaraz, yarı finali garantiledi.

ATP Finalleri'nde tekler mücadelesi, aynı grupta Alcaraz ile İtalyan Lorenzo Musetti arasında oynanacak maçla sürecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
